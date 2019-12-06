المستقبل يتوّج بلقب بطولة سلطان بن زايد

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

تُوّج فريق المستقبل بلقب بطولة المغفور له بإذن الله، الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، للمرة الثالثة على التوالي، بعد تغلبه على فريق قيادة شرطة أبوظبي بركلات الترجيح 5-4 مساء أول من أمس، في نهائي البطولة التي نظمها الاتحاد الرياضي للمؤسسات الحكومية بأبوظبي، وشهدت مشاركة 12 فريقاً، وكان الزمن الرسمي للقاء قد انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1، وتُوّج أحمد محمد المزروعي، الأمين العام لاتحاد المؤسسات الفريق البطل، نيابة عن سيف بن أحمد الهاملي، رئيس الاتحاد، إلى جانب الدكتور سعيد الحساني، رئيس الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي، ومحمد حسين خوري، رئيس اللجنة الرياضية العليا للأمن الجنائي، ومحمد جاسم المهيري، المدير الفني عضو مجلس إدارة الاتحاد.