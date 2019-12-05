«الشبابية» تسطع في جائزة زايد الكبرى للهجن

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان الشيخ زايد 2019، منافسات اليوم الخامس لجائزة زايد الكبرى التي أقيمت أمس لفئة الثنايا لمسافة 8 كلم على أرضية الميدان الغربي بمنطقة الوثبة في العاصمة أبوظبي، كما شهد المنافسات الشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان.

وتوّجت «الشبابية» لأحمد سلطان بالرشيد السويدي بكأس الأبكار المفتوح في أول أشواط الفترة المسائية، و«النايف» كسب بندقية الجعدان المفتوح للشوط الثاني، وفي الشوط الثالث وكأس الأبكار المحليات تصدرت «لفحة» لأحمد مطر ماجد الخييلي مراحل السباق، وأهدى «لبيب» مالكه علي بن حمودة الظاهري ناموس الشوط الرابع، وفي أشواط الإنتاج ربحت «رغد» لمحمد راشد غدير الكتبي ناموس كأس الأبكار، وفي السادس انتزع «شاهين» لعبيد بالحلوس ذيبان العامري الصدارة والبندقية الخاصة بالجعدان، والسابع فازت «اليازي» لأحمد سالم متعب العفاري، وثامن الأشواط كان «مفوض» لحمد محمد جحيد المهيري أول الواصلين لخط الختام.

وفي المنافسات الصباحية انتزعت «طرفة» لراشد عبيد سالمين المنصوري ناموس الشوط الأول، و«الشرود» لأحمد محمد مبارك الخييلي بالثاني، وتصدر «هملول» لسهيل مسلم قنزول العامري الثالث، وخطف «سردال» لمنصور حمد العري المنصوري صدارة الرابع، و«مصيحة» لمنصور حمد العري المنصوري بالخامس.

وحصدت «مخايل» لمحمد عمران الكتبي السادس، وفازت «صدارة» لعبد الله يافور المنصوري بناموس الشوط السابع و«الوصل» لمحمد سهيل عويضان العامري بالثامن، و«شاهين» لعلي محمد البحري النوبي العامري مع ناموس الشوط التاسع و«وليف» لمحمد سلطان مطر مرخان الكتبي بناموس العاشر.

وتصدرت «الظفرة» لسعيد محمد العامري مراحل الشوط الحادي عشر، وانتزعت «أرصاد» لمحمد سلطان مرخان الكتبي صدارة الثاني عشر، و«الفاتن» لعلي محمد سالم العفاري ناموس الثالث عشر، أما الشوط 14 فذهب إلى «متعب» لسعيد محمد خالص العامري، وخطفت «زمة» لمبارك صغير علي دري المنصوري ناموس الشوط 15، أما الشوط 16 فكان من نصيب «سمحة» لجمعة محمد المزروعي.