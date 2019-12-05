16 ألف متسابق في ماراثون أدنوك أبوظبي

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أعلنت اللجنة المنظمة لماراثون أدنوك أبوظبي اكتمال التحضيرات النهائية للماراثون الذي يقام في نسخته الثانية غداً، وينظمه مجلس أبوظبي الرياضي وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» بالتزامن مع احتفالات الدولة بعام التسامح واليوم الوطني الثامن والأربعين، في واحدة من أكبر التظاهرات الرياضية على مستوى العالم.

وقال سهيل العريفي مدير إدارة الفعاليات بمجلس أبوظبي الرياضي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بأبوظبي بحضور نخبة من أبرز العدّائين المشاركين، إن عدد المشاركين الذي سجلوا في الماراثون تجاوز الـ 16 ألف مشارك حتى ما قبل إغلاق باب التسجيل، متجاوزاً التطلعات والتوقعات التي كانت تهدف إلى مشاركة 15 ألف متسابق في مختلف فئات الماراثون.

وأضاف أن عدد المسجلين في النسخة الثانية ارتفع بشكل مطرد عن إجمالي من شاركوا في النسخة الأولى العام الماضي الذين بلغوا 10342 متسابقاً، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة أنهت التحضيرات الخاصة بالماراثون، لا سيما ما يتعلق بمسار السباق الذي جاء تحت إشراف الاتحاد الدولي لألعاب القوى، وذلك من أجل خروجه بالشكل اللائق، وليواصل النجاح الذي حققه منذ العام الماضي.

وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز ماراثون أدنوك أبوظبي، وهي الأكبر في العالم، أكثر من 388 ألف دولار أمريكي، وسيحصد بطل فئتي الرجال والسيدات على 100 ألف دولار لكل منهما، في السباق الرئيسي لمسافة 42.2 كم، بجانب الجوائز الأخرى المخصصة لأبطال السباقات المجتمعية مصاحبة للحدث لمسافات 10 و5 و2.5 كم.