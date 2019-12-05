ترايثلون الإمارات تثني على توجيهات سلطان بن حمدان

المصدر: المنامة - البيان الرياضي

تقدمت أسرة جمعية الإمارات للترايثلون، بالشكر والتقدير إلى الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، سفير الإمارات لدى مملكة البحرين، وذلك تثمينا للتوجيهات الكريمة التي تفضل بها أثناء اللقاء الذي أقيم تزامنا مع احتفال السفارة باليوم الوطني 48 للإمارات في المنامة.

وشاركت بعثة منتخب الإمارات للترايثلون بالاحتفال أثناء وجودها للمشاركة في بطولة غرب آسيا. وقال رئيس الجمعية خالد عبد الكريم الفهيم بأن الحفاوة التي حظي بها أعضاء الجمعية واللاعبون والجهازان الفني والإداري كان لهما أثر مميز في رفع الروح المعنوية للاعبي المنتخب. وحضر اللقاء نائب رئيس مجلس الإدارة أحمد جبر الحاج، وعضو مجلس الإدارة أسماء يوسف الجناحي.