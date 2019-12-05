100 ألف دولار جوائز دولية الإمارات للبولو

المصدر: أبوظبي ـ أحمد عيسى

عقد نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو صباح أمس مؤتمراً صحفياً بمقره في غنتوت كشف خلاله عن تنظيم بطولة الإمارات الدولية السنوية للبولو التي تتجدد انطلاقتها القوية برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو وذلك اعتباراً من بعد غدٍ السبت حتى 20 ديسمبر الجاري، وتبلغ الجوائز المالية 100 ألف دولار، وعقد مؤتمر البطولة أمس بحضور سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة النادي وزايد خليفة الزعابي المدير التنفيذي لنادي غنتوت.