كلبت يسجل إنجازاً جديداً في «أساتذة شباب الغولف»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

توج الأردني موسى شناعة حامل السترة الخضراء بالموسم السابق بطلاً لبطولة أساتذة الشباب المفتوحة للغولف، كما سجل الناشئ الواعد الإماراتي عبد الله علي كلبت إنجازاً جديداً لمسيرته بساحات اللعبة بإصابة الحفرة بضربة واحدة بختام البطولة التي أقيمت بملعب نادي جبل علي للغولف، ونظمتها شركة تنظيم فعاليات الغولف، وشهدت مشاركة 52 لاعباً من البنين والبنات من اللاعبين المواطنين والعديد من الجنسيات العربية والأجنبية المقيمة على أرض الدولة. ويذكر أن البطولة تقام على عدة ملاعب في الإمارات ومثلت هذه البطولة باكورة نشاط الشركة للموسم الجديد 2019 ـ 2020.