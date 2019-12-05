أوليفر بطل شطرنجية «اليوم الوطني»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختتمت أول من أمس بطولة اليوم الوطني الـ 48 التي استضافها ونظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة بقاعة الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، والتي شارك فيها 162 لاعباً ولاعبة من 31 دولة، حيث توج الأستاذ الدولي الفلبيني أوليفر ديمكيلنغ بكأس البطولة، حيث قام جمال العبدولي الأمين العام وعيسى لطفي المدير المالي وبحضور سعيد يوسف شكري نائب رئيس الجهاز الفني بالنادي بتتويج البطل وتوزيع جوائز البطولة.

وحل في المرتبة الثانية الأستاذ الدولي الكبير الأذربيجاني ألمر ماجيراموف، بينما جاء الأستاذ الدولي الكبير اليوناني أستفيروس جريفس في المركز الثالث. وفاز بالجوائز الخاصة كأحسن لاعب إماراتي اللاعب الدولي علي عبد العزيز بينما جاءت اللاعبة الدولية شيماء نعمان كأفضل لاعبة إماراتية في البطولة.