برنامج توعوي لحملة «التزامكم سعادة»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ورابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم، ومؤسسة دبي للإعلام، برنامجاً توعوياً في المدارس الأهلية الخيرية، بهدف تعزيز أهداف حملة «التزامكم سعادة»، والمُختصة بالتوعية بالتزامات الجمهور الرياضي في الملاعب، التي ينص عليها القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014 بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية.

وأكد الوكيل نابت سلطان الكتبي، خلال المحاضرة التوعوية، أن حملة «التزامكم سعادة» تستهدف في عامها الثالث تعزيز التواصل بين الأندية والجماهير الرياضية، وتوحيد الجهود لإسعاد الجماهير عبر ترسيخ ثقافة التشجيع الإيجابي من خلال الاستفادة المثلى من وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لنقل الرسائل الإيجابية وثقافة النقد البنّاء بين جميع أطراف اللعبة، بما يعكس الوجه الحضاري للدولة في ملاعبنا الرياضية.