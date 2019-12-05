نصف نهائي خليجي 24 اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يشهد الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 24» اليوم مباراتين لتحديد المتأهلين للعب على اللقب، حيث يلعب منتخب السعودية أمام قطر، ويلتقي المنتخب العراقي مع شقيقه البحريني.

وتأهل منتخب السعودية بطلاً للمجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، ، في حين تصدر المنتخب العراقي للمجموعة الأولى بـ 7 نقاط وجاءت البحرين في وصافة المجموعة الثانية بمجموع 4 نقاط.

ولا بديل عن الفوز في مباريات اليوم وفي حال التعادل سيتم تمديد اللقاء لشوطين إضافيين ثم اعتماد الركلات الترجيحية في حال بقاء التعادل سيد الموقف، وسيتم تطبيق التغيير الرابع في الشوطين الإضافيين.

وأكد مدرب منتخب السعودية الفرنسي هيرفيه رونار أنه يتطلع للوصول إلى أبعد نقطة في البطولة وإسعاد جماهيره.