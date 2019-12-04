إيقاف مصر لمدة عامين عن بطولات رفع الأثقال

المصدر: أ ف ب

أكدت محكمة التحكيم الرياضية "كاس"، الأربعاء، إيقاف الاتحاد المصري لرفع الأثقال لمدة عامين بسبب قضايا منشطات. وسيحرم هذا القرار مصر من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو 2020.

وكان الاتحاد الدولي لرفع الأثقال قد أوقف مصر لمدة عامين في سبتمبر الماضي، بسبب حالات منشطات ما حرمها من المشاركة في بطولة العالم التي أقيمت في مدينة باتايا التايلاندية.

وجاء الإيقاف بسبب سلسلة من سبع حالات إيجابية لرباعين ناشئين في عام 2016، قبل أن تتفاقم الأمور بالكشف عن خمس حالات تنشط أخرى في دورة الألعاب الإفريقية الأخيرة التي استضافها المغرب الصيف الماضي.

ويتعرض كل اتحاد يواجه رباعوه ثلاثة اختبارات ايجابية أو أكثر في غضون عام واحد، للايقاف لمدة سنتين