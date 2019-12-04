قرعة نارية لربع نهائي كأس محمد السادس

المصدر: البيان الإلكتروني

أسفرت قرعة ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، التي سُحبت اليوم الأربعاء، في العاصمة السعودية، الرياض، عن مواجهة مغربية، لاتحاد جدة، بمواجهة أولمبيك آسفي.

ويصطدم الاتحاد السكندري، بالإسماعيلي في موقعة مصرية خالصة، فيما يلتقي الشباب السعودي مع الشرطة العراقي، بينما يواجه الرجاء المغربي، الفائز من مولودية الجزائر والقوة الجوية العراقي.

واتفق المولودية، والقوة، على إقامة مباراة الإياب بينهما في 16 من الشهر الجاري في الجزائر، بعد تعادلهما سلباً في مواجهة الذهاب.

وفي نصف النهائي يستضيف الفائز من الشباب السعودي والشرطة العراقي، على ملعبه الفائز من اتحاد جدة أو أولمبيك آسفي المغربي، قبل أن يخرج لمواجهته إيابا.

وفي المباراة الأخرى، يستضيف الفائز من الاتحاد السكندري والإسماعيلي، الفائز من مواجهة الرجاء البيضاوي والمتأهل من لقاء المولودية والقوة الجوية، قبل أن يخرج لمواجهته إيابًا.



