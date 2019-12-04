ليفربول يفتتح متجر خاص في دبي

المصدر: دبي - البيان

كشف نادي ليفربول، عن افتتاح أول متجر مستقل خاص به في دبي مول، يوم 4 ديسمبر2019، بهدف نقل أجواء ملعب الأنفيلد الأسطورية إلى دبي.

ويوفر المتجر الرسمي الخاص بالنادي والذي يأتي افتتاحه ثمرة للتعاون بين نادي ليفربول ومتجرTheBootRoom Collection فرصة لشراء المقتنيات والبضائع والتذكارات الحصرية والخاصة بالنادي العريق.

كما يضم المتجر أكبر تشكيلة أصلية مرخصة من قبل النادي على مستوى المنطقة، بما في ذلك أزياء الفريق الثلاثة المعتمدة للبالغين والصغار، إضافة إلى القطع الكلاسيكية والهدايا.

ويتيح المتجر تذكارات حصرية تحمل توقيع بعض اللاعبين الحاليين وأساطير ملعب الأنفيلد، وتضمّ قمصان الفريق والأحذية والكرات والصور، وهي منتجات يتم تقديمها من قبل The BootRoom Collection، وسيتسنّى لعشاق النادي فرصة تخصيص قمصان مطبوع عليها أسماء اللاعبين بالخط الرسمي المعتمد لدى الفريق من خلال خدمة حصرية داخل المتجر.

وعلاوة على ذلك يوفر المتجر لعشاق النادي فرصة فريدة من نوعها لالتقاط الصور التذكارية داخل المتجر مع لافتة "هنا الأنفيلد" كما يفعل لاعبو النادي قبل خوض أي مباراة، الأمر الذي من شأنه إثارة حماس أي مشجع لنادي ليفربول.

وبهذه المناسبة قال كريج ماكيلفي، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة The BootRoom Collection عن مدى سعادته وحماسته للتعاون بين شركته والنادي، مؤكداً على كونه واحداً من عشَاق الريدز.

مضيفاً: "شهدت The BootRoom Collection نجاحاً منقطع النظير طيلة فترة تواجدها في دبي خلال الــ 18 شهراً الماضية، حيث أنها تقدم مجموعة موسعة ومتميزة من التذكارات الرياضية الأصلية التي تحمل تواقيع كبار اللاعبين عبر سلسلة متاجرها وتجّار التجزئة المختارين الخاصين بها.

وحين طرح المسؤولون في نادي ليفربول فكرة فتح أول متجر أصلي ومعتمد للنادي في دبي مع The BootRoom Collection في وقت سابق من هذا العام، سارعتُ إلى اغتنام الفرصة لثقتي بأنها فرصة استثنائية لا تعوّض. ويسعدني بوصفي أحد عشّاق نادي ليفربول طوال حياتي، العمل مع واحد من أعرق الأندية الرياضية وأكثرها شهرة على مستوى العالم لتقديم مجموعة واسعة من مقتنيات وتذكارات النادي. وسنعمل سوياً على استقطاب أجواء الأنفيلد الأسطورية إلى دبي لإرضاء شغف عدد كبير من مشجعي النادي العريق في المنطقة".

وبدوره أكد مايك كوكس، نائب رئيس نادي ليفربول المسؤول عن مبيعات النادي أن المتجر سيضم المقتنيات والتذكارات نفسها الموجودة في متجر ملعب الأنفيلد الأصلي، حيث قال: "تغمرنا السعادة لإتاحة الفرصة أمام مشجعي النادي في دبي لاختبار أجواء الأنفيلد من خلال متجرنا الرسمي الجديد الذي سيفتتح أبوابه في دبي مول. كما أسعدني رؤية شغف المشجعين هنا في دبي، ويمثل افتتاح المتجر فرصة استثنائية للنادي للتواصل مع عشّاقه في المنطقة خصوصاً في واحدة من أبرز وجهات التسوق الرائدة على مستوى العالم.

ونتوجه بالشكر إلى The BootRoom Collection التي حققت نجاحاً متميزاً في تقديم تجربة رائدة لبيع مقتنيات نادي ليفربول الأصلية في قطاع التجزئة الفاخر هنا في دبي، ونشعر بالحماس للعمل سوية من أجل فتح المجال أمام المتابعين للحصول على مقتنيات النادي الأصلية هنا عبر مجموعة متنوعة من فئات البضائع والمنتجات".

وسيعرض متجر ليفربول الأصلي في دبي مجموعة معدات التدريب الكاملة الخاصة بالنادي، وتشكيلة المدرب الخاصة، بالإضافة إلى أزياء الفريق الثلاثة المعتمدة، حيث ستكون جميعها متاحة في المتجر للتخصيص حسب الطلب، وتبدأ الأسعار من 15 درهم إماراتي وحتى 5000 درهم إماراتي لقاء تذكارات موقعة مختارة.