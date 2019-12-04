«معرض دبي لبناء الأجسام» ينطلق غداً

المصدر: دبي- البيان الرياضي

بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي تنطلق صباح غد في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات النسخة الرابعة من معرض «دبي لبناء الأجسام»، المعرض الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، الذي يقام على مساحة عرض تفوق 18 ألف متر مربع، ويستمر على مدار ثلاثة أيام.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن مشاركة أكثر من 300 شركة من أهم العلامات التجارية العالمية المتخصصة بالرياضة والمغذيات واللياقة البدنية وبناء الأجسام، ويشارك في المعرض مجموعة من أبطال العالم في بناء الأجسام واللياقة البدنية، الذين سيعقدون جلسات تعارف ولقاء مع الإعلام وزوار المعرض.