«الموج الأزرق» يعلن الحرب على الاتحاد السوداني

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

في خطوة وصفت برد الفعل المباشر على قرار لجنة المسابقات بالاتحاد السوداني باعتبار الفريق خاسراً لمباراة القمة منعت جماهير نادي الهلال القناة الناقلة للدوري، من نقل مباراة الفريق أمام فريق حي الوادي نيالا، في خطوة تعتبر بمثابة إعلان الحرب بين جماهير «الموج الأزرق» والاتحاد السوداني واعتذرت القناة لمشاهديها، لوقوف الجماهير عائقاً دون بث المباراة، واصفة ما حدث بأنه أمر مدبر من خلال اللافتات التي رفعت منددة بالقناة والاتحاد السوداني لكرة القدم، ما أدى لمنع الطاقم الفني من نقل المباراة.