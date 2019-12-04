محمد الهاملي: الإمارات رائدة في تمكين أصحاب الهمم

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أكد محمد محمد فاضل الهاملي عضو اللجنة البارالمبية الدولية رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية، بمناسبة اليوم العالمي لأصحاب الهمم أن الإمارات أصبحت رائدة في هذا المجال، وهي تقطف ثمار الدعم الكبير الذي تحظى به هذه الفئة من القيادة الرشيدة، ما أهلها لتتبوأ مكانة مرموقة في الخريطة العالمية.

وأشار الهاملي إلى أن الإمارات غيرت مفاهيم الإعاقة إلى طاقة بمبادراتها، والتي أدت إلى دمج «أصحاب الهمم» في المجتمع، وهى الغاية التي تسعى لها الدولة دائماً من أجل تهيئة المجتمع واحتضان أصحاب الهمم في بيئة صديقة للجميع.

وأكد الهاملي أن الإمارات هي جزء من الاحتفال باليوم العالمي لأصحاب الهمم لتحقق الدولة النجاح تلو الآخر، من أجل دعم هذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعاً وتطوير رياضة «أصحاب الهمم» بالدولة، التي تسير بخطوات ثابتة إلى الأمام وفق النهج المرسوم، ما كان له المرود الإيجابي.

وأشار الهاملي إلى أن وصول الإمارات إلى الريادة في مجال أصحاب الهم هو نتاج للدعم والاهتمام الكبيرين من قبل القيادة الرشيدة بتوفير البنية التحتية لـ«أصحاب الهمم» حيث أصبحت مدن الدولة بيئة صديقة لهم ونموذجاً يحتذى به من أجل تمكينهم لتحقيق ما يصبون إليه جميعاً.