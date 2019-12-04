لومبارد بطل «دبي الحرة للغولف»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

فاز ريتشارد لومبارد تشبنال بكأس الدورة السنوية الـ 27 لسوق دبي الحرة العالمي للغولف، الذي استضاف منافسات يومه الأول مؤخراً نادي دبي هيلز للغولف، واختتمت في اليوم الثاني في نادي خور دبي للغولف واليخوت، وذلك بمشاركة نحو 100 لاعب من قطاع الأسواق الحرة الدولية. نجح لومبارد في انتزاع الكأس عقب إحرازه 85 نقطة ستابلفورد .

وفي فئة الفائز المحلي، حقق محمد شقيق المركز الأول في منافسة الرجال (46 و37 نقطة)، في حين ذهب المركز الأول في فئة السيدات إلى أماريت راضية (36 نقطة في الجولة الأولى)، بينما حصل أرت ميلر على لقب البطل الزائر في فئة الرجال، وليندا بولاند في فئة السيدات برصيد 63 نقطة.