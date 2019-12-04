كارتيرون.. رابع مدرب يتولى قطبي الكرة المصرية

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

انضم الفرنسي باتريس كارتيرون إلى قائمة المدربين، الذين تولوا الإدارة الفنية لقطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، وأسند الزمالك مهمة تدريب فريق الكرة الأول إلى كارتيرون، خلفاً للمدرب الصربي «ميتشو»، الذي رحل أول من أمس بسبب سوء النتائج، ويضم الجهاز المعاون سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز كمساعدين، وعمرو عبد السلام مدرباً لحراس المرمى.

ورفض «ميتشو» التعليق على قرار تعاقد الزمالك مع المدرب الفرنسي، وأكد عزمه عقد مؤتمر صحفي للحديث عن تجربته كاملة، وما تردد عن مرضه وكذلك الخسارة من مازيمبي والأزمات التي أحاطت بالفريق.

وتولى كارتيرون تدريب فريق الأهلي في صيف العام الماضي 2018، بمدة تعاقد عامين، لكنه لم يكمل 6 أشهر مع الفريق ورحل في نوفمبر من نفس العام، وسبق كارتيرون 3 مدربين فقط في قيادة الأهلي والزمالك، أولهم المدرب الراحل محمود الجوهري، الذي حصل على أول لقب قاري في تاريخ الأهلي، دوري أبطال أفريقيا 1982، وتوج مع الزمالك بدوري أبطال أفريقيا عام 1993، ثم هزم الأهلي في السوبر القاري.

أما الإنجليزي مايكل إيفرت فكان أول أجنبي قاد القطبين، وقد تولى تدريب الزمالك لمدة قصيرة عام 1981 وبعد عشرة أعوام كاملة تولى تدريب الأهلي، دون أن يتوج ببطولة واحدة معهما، في حين نجح الألماني راينر هولمان، في تحقيق لقب الدوري مرتين مع فريق الأهلي، وتوج بكأس مصر 1996، وذلك قبل أن يتولى تدريب الزمالك عام 2008، ورحل بعد 5 أشهر.