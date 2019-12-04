المطيوعي ينتزع فضية «ضد الساعة» في عربية المضمار

المصدر: الإسكندرية - البيان الرياضي

انتزع نجم منتخب الإمارات الواعد محمد المطيوعي الميدالية الفضية في سباق الفردي ضد الساعة للناشئين، الذي أقيم صباح أمس في الإسكندرية في اليوم الرابع للبطولة، وذلك بعد نجاحه في تحقيق ثاني أفضل زمن في السباق وقدره 23 دقيقة و36 ثانية والفوز بالمركز الثاني وبفارق ضئيل بلغ 5 ثوان عن الدراج الجزائري صلاح الدين شرقي الفائز ببطولة السباق، أما المركز الثالث فقد حققه الدراج الأردني أويس نضال.

وفضية نجم المستقبل محمد المطيوعي هي الميدالية الثانية لدراجات الإمارات في البطولة حتى الآن وكان منتخب الكبار قد حقق الميدالية الأولى من فوزه بالمركز الثالث في سباق الفرق ضد الساعة.