الترجي.. 25 ألفاً لإطاحة «القبائل»

المصدر: تونس ـ صالح قادري

وافقت لجنة تنظيم مباراة الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري لحساب الجولة الثانية من مجموعات دوري الأبطال الأفريقي لكرة القدم والتي ستجرى بعد غد على استاد ملعب رادس بتونس العاصمة على منح الفريق التونسي 25 ألف تذكرة لجماهيره في المدرجات الشعبية، لتساعده على الإطاحة بفريق «القبائل»، ولا يشمل هذا العدد المقاعد التي ستمنح لجماهير الفريق الجزائري المنتظر أن تواكب مباراة الديربي المغاربي بأعداد غفيرة.

يدير المباراة التي تنطلق في الساعة الحادية عشرة ليلاً بتوقيت الإمارات طاقم تحكيم سنغالي ، وفاز الترجي التونسي وشبيبة القبائل في الجولة الأولى أمام كل من الرجاء البيضاوي وفيتا كلوب الكونغولي.

