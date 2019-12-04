كشف تفاصيل «دولية البولو» اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تعقد اللجنة المنظمة لبطولة الإمارات الدولية المفتوحة للبولو في نسختها التاسعة عشرة التي ينظمها نادي غنتوت، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، مؤتمراً صحفياً بمقر النادي، في العاشرة من صباح اليوم للكشف عن فعاليات البطولة وتفاصيلها من حيث عدد الفرق المشاركة وجدول المباريات وأبرز اللاعبين المشاركين في البطولة السنوية والحفل الختامي، والتي تتجدد إقامتها بملاعب النادي بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي وذلك خلال الفترة من 7 وحتى 20 ديسمبر الحالي، وسط مشاركة مميزة من الفرق على المستوى المحلي والخارجي، والتي رصد لها النادي الجوائز المادية والعينية والتذكارية القيمة بتوجيهات من سمو رئيس النادي ابتهاجاً باحتفالات البلاد بالعيد الوطني للدولة.