أوباميانغ.. عاشق الشباك يوم الأحد

المصدر: لندن - وكالات

سجل الغابوني، بيير إيمريك أوباميانغ، مهاجم آرسنال، هدفين أمام مضيفه نوريتش سيتي، أول من أمس، ضمن منافسات الجولة الـ14، ليرفع رصيده إلى 10 أهداف في الدوري الإنجليزي لكرة القدم ويصبح النقطة المضيئة الوحيدة في موسم آرسنال السيئ للغاية حتى الآن، حيث يحتل المركز الثامن برصيد 19 نقطة وفشل في تحقيق الفوز خلال آخر 8 مباريات في جميع المسابقات.

وسجل أوباميانغ 27 هدفاً في الدوري الممتاز في يوم الأحد، وذلك منذ ظهوره الأول في البطولة في فبراير 2018، أكثر من أي لاعب آخر في يوم من أيام الأسبوع في نفس الفترة.

وبحسب إحصاءات فإن مهاجم آرسنال سجل 42 هدفاً في الدوري الإنجليزي منذ انضمامه للـ«مدفعجية» في يناير 2018، أكثر من أي لاعب آخر في المسابقة، خلال تلك الفترة.

ويتفوق أوباميانغ على محمد صلاح، نجم ليفربول، الذي سجل في نفس الفترة 41 هدفاً، وجيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي، الذي يمتلك في رصيده 39 هدفاً، وسيرجيو أغويرو، هداف مانشستر سيتي، الذي سجل 34 هدفاً.

يذكر أن نتيجة مواجهة آرسنال أمام نوريتش والتي انتهت بالتعادل 2-2 تعد المباراة السادسة على التوالي في الدوري، الثامنة في جميع المسابقات، التي يفشل فيها «الغانرز» في تحقيق نتيجة الفوز، والأولى التي يخوضها تحت قيادة مدربه الجديد، السويدي فريدي ليونبيرغ، الذي خلف الإسباني أوناي إيمري، المقال بسبب سوء النتائج.

وبهذا رفع آرسنال رصيده إلى 19 نقطة، في المركز الثامن على لائحة ترتيب فرق الدوري.