ميسي يصنع رقماً جديداً أمام أتلتيكو مدريد

المصدر: مدريد- وكالات

تألق الأرجنتيني ليونيل ميسي أمام أتلتيكو مدريد، ومنح فريقه برشلونة 3 نقاط ثمينة من معقل أتلتيكو، بعدما قام بتسجيل هدف المباراة الوحيد، أول من أمس، ضمن الجولة الـ15 للدوري الإسباني.

وهو الهدف الـ9 لقائد برشلونة في الليغا هذا الموسم، والـ25 له أمام أتلتيكو مدريد، في 27 مباراة في الدوري المحلي. وهذا الهدف يحمل رقم 30 للأرجنتيني في شباك أتلتيكو، في جميع المسابقات.

وهو الهدف الأول لميسي، على ملعب «واندا متروبوليتانو»، الذي انتقل إليه أتلتيكو قبل عامين، واستعاد برشلونة صدارة الليغا، بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة، متفوقاً بفارق الأهداف عن ريال مدريد.