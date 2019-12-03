مطر الدرمكي يهنئ القيادة الرشيدة باليوم الوطني

المصدر: العين - البيان الرياضي

في إطار احتفالات نادي العين بمناسبة اليوم الوطني الـ 48، يستضيف استاد هزاع بن زايد، البرامج الاحتفالية التي تنظمها بلدية العين بالمناسبة الغالية على نفوس الجميع، ورفع الدكتور مطر الدرمكي رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني الـ 48 إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، وإلى شعب دولة الإمارات.

وقال: إن هذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، فرصة للتعبير الصادق عن تجديد الولاء والانتماء لقيادتنا الحكيمة التي سارت على نهج الوالد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمؤسسين الأوائل، رحمهم الله، حيث تعززت المسيرة بخطى ثابتة حتى أصحبت دولة الإمارات علامة مضيئة في خريطة العالم من حيث التطور والنماء والتنمية التي تحققت منذ قيام الدولة.