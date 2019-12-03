تونس.. 10 مدربين في 10 جولات

المصدر: تونس - صالح قادري

تتواصل إقالة المدربين في الدوري التونسي. فمباشرة بعد خسارة فريقه نادي حمام الأنف المعروف بـ«الهمهاما» أمام ضيفه فريق الشبيبة القيروانية (1- 2) في إطار الجولة العاشرة من الدوري التونسي أعلن المدرب حاتم الميساوي انسحابه قبل أن تتم إقالته التي كانت منتظرة اعتباراً إلى أن فريق «الهمهاما» يحتل المرتبة 12 برصيد 6 نقاط بـ 6 هزائم مقابل فوز واحد و3 تعادلات.

وهكذا يرتفع عدد المدربين الذين غادروا فرقهم إلى 10 من 14 فريقاً تنشط في الدوري التونسي الممتاز، بينما حافظت أربعة فرق فقط على مدربيها وهي الترجي التونسي والنادي الأفريقي والاتحاد المنستيري ومستقبل سليمان.