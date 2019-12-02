بن عرفة يحل «أزمة الترجي»

المصدر: تونس- صالح قادري

دفع انتقال سعد بقير والجزائري يوسف البلايلي إلى فريقين سعوديين، نادي الترجي التونسي للبحث عن لاعب وسط مهاري لحل أزمة صناعة اللعب، حيث لم يستطع أي عنصر من عناصر الفريق الحالية سد الثغرة، التي تركها رحيل الثنائي.

وبما أن الترجي التونسي تنتظره استحقاقات والتزامات مهمة منها أساساً رابطة أبطال إفريقيا،فإنه بادر منذ مدة في البحث عن صانع ألعاب يتمتع بخبرة كبيرة ليقدم للفريق الإضافة المرجوة، وقد وجد ضالته في الفرنسي من أصل تونسي نجم الوسط حاتم بن عرفة، وأكد مصدر لـ«البيان الرياضي» أن المفاوضات مع بن عرفة اكتملت>