الرحماني يهنئ القيادة الرشيدة باليوم الوطني

المصدر: العين - البيان الرياضي

رفع فيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربي الأصيلة «افهار»، مستشار مجلس أبوظبي الرياضي، المشرف العام على سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني الـ 48 إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وأولياء العهود، وإلى شعب دولة الإمارات.