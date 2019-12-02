عرض جوي للفرسان وطيران الاتحاد

استمتع رواد سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1 في حلبة مرسى ياس بمشاهدة العرض الجوي المتميز الذي قدمه فريق فرسان الإمارات برفقة طائرتي الاتحاد للطيران من طراز بوينغ 787-9 و إيرباص من طراز A380 فوق سماء حلبة مرسى ياس، قبيل دقائق قليلة من انطلاق سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1 لعام 2019.

وافتتحت طائرتا الاتحاد للطيران من طراز بوينغ 787-9 دريم لاينر و إيرباص من طراز A380 العرض الجوي المذهل الذي تم تقديمه أمس فوق مسار الحلبة.

استمتع الجمهور بمشاهدة اللوحات الجوية المذهلة التي قدمتها طائرتا طيران الاتحاد برفقة الطائرات النفاثة السبعة لفريق فرسان الإمارات من طراز Aermacchi MB-339A، وهي تحلّق بسرعة 400 كم في الساعة من ارتفاع 800 قدم فوق خطي البداية والنهاية لمسار الحلبة.