بطولة الأندية الخليجية للسلة مؤهلة لملحق «الآسيوية»

المصدر: الكويت- أحمد عبد اللطيف

أكد اللبناني هاكوب خاجريان الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة السلة أن الاتحاد القاري، وافق على الموعد الجديد للبطولة الخليجية للأندية الأبطال، أواخر مايو المقبل، وقال: خليجي الأندية ستكون مؤهلة لبطولة الأندية الآسيوية المقبلة من خلال مشاركة البطل والوصيف في ملحق مع الثالث والرابع من بطولة غرب آسيا، على أن يتأهل اثنان منهم للنهائيات، وأضاف: بطولة الأندية الخليجية بداية من النسخة بعد المقبلة ستكون تحت رعاية الاتحاد الآسيوي، وبين أن أول بطولة للاتحاد الآسيوي، ستكون نهائيات آسيا تحت 17 سنة.