أكد اللبناني هاكوب خاجريان الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة السلة أن الاتحاد القاري، وافق على الموعد الجديد للبطولة الخليجية للأندية الأبطال، أواخر مايو المقبل، وقال: خليجي الأندية ستكون مؤهلة لبطولة الأندية الآسيوية المقبلة من خلال مشاركة البطل والوصيف في ملحق مع الثالث والرابع من بطولة غرب آسيا، على أن يتأهل اثنان منهم للنهائيات، وأضاف: بطولة الأندية الخليجية بداية من النسخة بعد المقبلة ستكون تحت رعاية الاتحاد الآسيوي، وبين أن أول بطولة للاتحاد الآسيوي، ستكون نهائيات آسيا تحت 17 سنة.
بطولة الأندية الخليجية للسلة مؤهلة لملحق «الآسيوية»
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