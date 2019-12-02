المزروعي والرميثي بطلا أولى جولات أبوظبي لصيد الكنعد والسكل

المصدر: أبوظبي - البيان الرياض

فاز بالمركز الأول في فئة الكنعد، بالجولة الأولى لبطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد والسكل أحمد المزروعي، محققاً وزناً قدره 36.41 كغ، في حين تفوق في فئة السكل، عبدالله الرميثي بوزن 26.46 كغ، أقيمت البطولة تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وتوج الفائزين سالم الرميثي مدير عام النادي، وهزاع المهيري مؤسس فريق الطيار، راعي الحدث والعميد علي الزيودي من وزارة الداخلية وطلال الهاشمي مدير قطاع التطوير بأبوظبي الرياضي.