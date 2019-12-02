ماركولاس بطل دولية الحواجز

المصدر: العين- البيان الرياضي

توّج الفارس البرتغالي جواو ماركولاس وجواده «غلاموور إي اس» (8 سنوات) بلقب كأس المركز الأول في بطولة الاتحاد الدولية لقفز الحواجز، التي نظمها نادي العين للفروسية والرماية والغولف تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي، رئيس النادي. وأقيمت البطولة بإشراف اتحاد الفروسية والسباق، والاتحاد الدولي للفروسية، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي الشريك الحكومي، ولونجين راعية دوري القفز، ومستشفى ان ام سي التخصصي،العين ومستشفى ميديور 24*7 إنترناشيونال- العين.