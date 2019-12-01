تحديد موعد قرعة الأدوار النهائية لكأس محمد السادس

المصدر: البيان الإلكتروني

تجرى مراسم قرعة الأدوار النهائية لمسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019 2020، الأربعاء المقبل في العاصمة السعودية الرياض، بحضور الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم.

واكتملت مؤخراً أضلاع الأندية المتأهلة من دور الـ16 إلى ربع النهائي للبطولة التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، مع تبقي مقعد واحد لم يحسم بعد حائراً بين فريقي مولودية الجزائر والقوة الجوية العراقي، اللذين اتفقا على إقامة لقاء الإياب بينهما في الـ16 من ديسمبر الجاري في الجزائر.

وحجز فريق اتحاد جدة أول مقعد في ربع نهائي البطولة، بعد تخطيه عقبة نظيره الوصل الإماراتي، بالفوز 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، إذ حسم الاتحاد مباراة الذهاب في مدينة دبي بالفوز 2-1، قبل أن يكرر انتصاره على ملعبه ووسط أنصاره في جدة بنتيجة (2-0)

ولحق الشباب بمواطنه الاتحاد، بعد تأهل صعب ومثير على حساب شباب الأردن الأردني بالفوز 2-1 في مجموع المباراتين، بعدما حسم الشباب السعودي لقاء الذهاب في العاصمة الرياض بهدف قاتل في الدقيقة الـ89، قبل أن يعود بتعادل مثير بنتيجة 1-1، قبل نهاية الوقت الأصلي من مباراة العودة بـ4 دقائق فقط.

وانضم فريق أولمبيك آسفي المغربي إلى قائمة الفرق المتأهلة إلى المرحلة المقبلة، بعد فوزه على الترجي التونسي بركلات الترجيح (4-2)، بعدما تعادل الفريقان ذهاباً وإياباً بهدف لكل منهما في مدينتي آسفي وتونس على الترتيب، قبل أن تبتسم ركلات الترجيح للفريق المغربي، ليقصي حامل لقب نسخة 2017.