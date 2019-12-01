«غنتوت» ودبي لأصحاب الهمم يحتفلان باليوم الوطني

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نظم نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو بملاعبه الرئيسية احتفالية جماهيرية رائعة بمناسبة اليوم الوطني الـ 48 برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، واشتمل المهرجان على العديد من الفقرات الترفيهية والتراثية، والمجتمعية والمباراة الودية الاستعراضية بين فريقي النادي والتي انتهت بالتعادل 3 - 3، وسط حضور كبير يتقدمه اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية وسعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس نادي غنتوت وزايد خليفة الزعابي المدير التنفيذي لنادي غنتوت وعدد من رجال السلك الدبلوماسي لدى الدولة.

ونظم نادي دبي لأصحاب الهمم احتفالاً رائعاً جمع أعضاء النادي من أصحاب الهمم مع والديهم وموظفي النادي مع جمهور القرية العالمية التي استضافت الاحتفال وبرعاية من شرطة دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي وهيئة الصحة في دبي وبلدية دبي.

حضر الاحتفال ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم وماجد العصيمي المدير التنفيذي للنادي وقد بدأ الاحتفال بالسلام الوطني والذي شارك بعزفه مجموعة من أصحاب الهمم ومن ثم تم عرض فيديو عن الإمارات بين الماضي والحاضر.