«مرعب أوروبا» يتوعد حامل لقب دوري الأبطال

المصدر: زيوريخ - وكالات

قبل اللقاء المرتقب في ختام دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، توعد المهاجم النرويجي الواعد إيرلنغ هالاند، بإخراج ليفربول من المسابقة، عندما يواجه فريقه ريد بول سالزبورغ النمساوي.

ونجح الهداف الشاب، الملقب بـ «مرعب أوروبا» في تسجيل 8 أهداف في دوري الأبطال. وسيواجه سالزبورغ ضيفه ليفربول حامل اللقب يوم 10 ديسمبر المقبل، وسيتأهل لدور الـ16 في حال انتصاره على «الريدز»، الذي يحتاج نقطة واحدة ليؤكد تأهله إلى دور خروج المغلوب. وأضاف هالاند: هم الفريق الأقوى في العالم (ليفربول)، لكننا نعلم أننا جيدون على ملعبنا، ولو كنا في قمة مستوانا ستكون لدينا فرصة».