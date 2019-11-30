سبع مباريات تطرد إيمري من أرسنال

المصدر: لندن - وكالات

أعلن أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس إقالة مدربه أوناي إيمري بعد سبع مباريات من دون أي انتصار، كان آخرها خسارة الفريق على ملعب «الإمارات» أول من أمس أمام ضيفه فرانكفورت الألماني 1 - 2 ضمن الدوري الأوروبي.

ويترك الإسباني إيمري النادي بعد 18 شهراً تولى خلالها المسؤولية، ويحتل النادي المركز الثامن في الدوري الممتاز بعد أربعة انتصارات في 13 مباراة. وذكر النادي في بيان نشره بموقعه على الإنترنت «اتخذ القرار نظراً لأن نتائج وعروض الفريق لم تكن على المستوى المطلوب».

وأشار النادي في بيانه إلى أنه طلب من ليونغبرج تولي مسؤولية تدريب الفريق الأول بشكل مؤقت، مضيفاً «لدينا كل الثقة في قدرة فريدي على قيادة الفريق للأمام».