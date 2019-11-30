صراع مشتعل على الكرة الذهبية

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

تضم قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية في نسختها «69» لهذا العام العديد من الأسماء التي كانت لها صولات وجولات في 2019 على المستوى المحلي والدولي، وتضم القائمة الأولية للمرشحين 30 لاعباً، يتنافسون لنيل الجائزة التاريخية، بينهم اسمان واظبا على الحضور سنوياً للترشيح، وهما الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

15

الدوري الإنجليزي هو صاحب نصيب الأسد في الترشيحات هذا العام، فمن بين المرشحين الثلاثين هناك 15 لاعباً يلعبون في الدوري الإنجليزي.

07

ليفربول هو صاحب النصيب الأكبر من اللاعبين المرشحين للقب الأفضل هذا العام، ويمتلك 7 لاعبين في القائمة وهم، المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه والهولنديان فرجايل فان دايك وجورجينيو فينالدوم، والبرازيليان روبيرتو فيرمينيو وأليسون بيكر، والإنجليزي ترنت ألكساندر أرنولد.

05

يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في عدد اللاعبين المرشحين للقب، ولديه 5 مرشحين للجائزة وهم، الأرجنتيني سيرجيو أغويرو والبلجيكي كيفن ديبروينه والجزائري رياض محرز والبرتغالي برناردو سيلفا والإنجليزي رحيم ستيرلينغ.

04

4 أندية فقط لدى كل منها لاعب وحيد مرشح لجائزة أفضل لاعب في العالم، وهي أندية أرسنال «بير إيمريك أوبميانغ»، وأتلتيكو مدريد «جواو فيليكس»، ونابولي «كانيدو كوليبالي»، وبايرن ميونخ «ليفاندوفسكي.

الأندية وعدد المرشحين

ليفربول

7

مانشستر سيتي

5

برشلونة

4

توتنهام

2

ريال مدريد

2

يوفنتوس

2

باريس سان جرمان

2

أياكس

2

أكثر الحاصدين للقب

كريستيانو رونالدو

5

ليونيل ميسي

5

ميشيل بلاتيني

3

يوهان كرويف

3

ماركو فان باستن

3