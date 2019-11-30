الفهيم يشارك في اجتماعات غرب آسيا للترايثلون

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت جمعية الإمارات للترايثلون عن مشاركتها في اجتماع المكتب التنفيذي لغرب آسيا للترايثلون، والذي سيقام في مملكة البحرين الشقيقة في الثالث من ديسمبر المقبل، وذلك تزامناً مع إقامة بطولة غرب آسيا للترايثلون المقبلة التي تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة، وأعلنت الجمعية أن رئيس مجلس الإدارة خالد عبد الكريم الفهيم سيمثل دولة الإمارات في الاجتماع المقبل، والذي سيتضمن جدول الأعمال بحضور الشيخ فهد جابر العلي الصباح رئيس اتحاد غرب آسيا، والذي سيشهد انتخاب رئيس جديد للاتحاد بعد اعتذار الشيخ فهد الصباح عن استكمال مهمته الحالية. دبي - البيان الرياضيأخيراً.