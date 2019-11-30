اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو يحتفل باليوم الوطني

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

نظم اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو بمقره في أبوظبي احتفالاً متميزاً بمناسبة اليوم الوطني 48 للدولة، الذي شارك فيه جمع كبير من موظفي الاتحاد وعدد من موظفي وزوار ديوان الزكاة في أبوظبي.

وأعرب محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد عن سعادته بالاحتفال بهذه المناسبة التي تمثل الكثير بالنسبة لأبناء دولة الإمارات والمقيمين من الأشقاء والأصدقاء الذين شاركوا الإمارات فرحتها بيوم الوطن، الذي يشكل مناسبة عظيمة عكست إرث الأب المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأكد أنها لمناسبة عزيزة نسلط فيها الضوء على مسيرة الخير والنماء ، وحجم الإنجازات والنجاحات الكبيرة التي قطعتها دولتنا، مما قادنا للريادة والتميز عالمياً، بفضل الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة للقيادة الحكيمة التي ظلت تسهر بهدف تقدم وازدهار إمارات المحبة والتسامح، مما يتطلب أن نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة لاهتمامها بقطاع الشباب والرياضة.