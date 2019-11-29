ختام بطولة اليوم الوطني للبولو اليوم

المصدر: دبي - فائز بجبوج

يشهد نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية عصر اليوم ختام بطولة اليوم الوطني الـ 48، وتجمع المباراة النهائية بين «فريق الشيخة علياء آل مكتوم» ومنتخب «مهرة وبنجاش»، بينما يسبق المباراة النهائية مباراة كأس الترضية والتي تجمع بين فريقي الحبتور وجرين غيتس، وقد شارك في نسخة هذا العام خمسة فرق هي «فريق الشيخة علياء آل مكتوم» والحبتور وفريق غنتوت ومنتخب مهرة وبنجاش، وفريق جرين غيتس. واستحق طرفا لقاء اليوم التأهل إلى النهائي بعد أن فاز «فريق الشيخة علياء آل مكتوم» في مباراتين تباعاً على فريق الحبتور ثم جرين غيتس، فيما فاز منتخب مهرة وبنجاش على فريقي جرين غيتس وغنتوت تباعاً، ولذلك فإن كفتي اللقاء متساوية وستظل الكأس حائرة بين الفريقين حتى الثواني الأخيرة وهذا ما يمنح اللقاء أهمية كبيرة وندية وإثارة تزيده قوة وسخونة.