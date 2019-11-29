ريال يؤمن فالفيردي بعقد قياسي

المصدر: مدريد - وكالات

وقع نجم ريال مدريد الصاعد، فيديريكو فالفيردي، عقداً جديداً مع «الملكي»، مع شرط جزائي قياسي يقارب مليار دولار. وتألق فالفيردي، حيث أثبت نفسه كلاعب أساسي في تشكيلة الفريق الملكي، بعمر 21 عاماً فقط. وأكدت «ماركا» توقيع فالفيردي لعقد جديد مع ريال مدريد، يمتد لعام 2025، بشرط جزائي بقيمة 750 مليون يورو.

وتتجاوز قيمة الشرط الجزائي في عقد فالفيردي تلك الموجودة في عقد النجم ليونيل ميسي مع برشلونة، التي تبلغ 730 مليون يورو. وسارعت إدارة ريال مدريد بتأمين نجمها الجديد، بتوقيع عقد طويل معه، بعد أدائه القوي خلال الموسم الحالي. وهذه الصفقة الجديدة التي تبلغ مدتها خمس سنوات ونصف، تجعل نجم الأوروغواي صاحب العقد الأطول في ريال مدريد.