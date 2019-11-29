النجم الساحلي يكرّم رمضان صبحي

المصدر: تونس- صالح قادري

أهدى النجم الساحلي التونسي جمهور فريق الأهلي المصري، الذي سيواجهه الليلة ابتداء من الساعة الحادية عشرة بتوقيت الإمارات على استاد ملعب رادس بتونس العاصمة لحساب الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 500 تذكرة، في إطار العلاقات المتميزة بين الفريقين، وأكد النجم استعداده لتوفير مزيد من التذاكر للجالية المصرية المقيمة بتونس. وكان النجم نظم استقبالاً متميزاً لبعثة النادي الأهلي عند وصولها إلى مطار قرطاج الدولي، كما قام النجم بتكريم لاعب الأهلي رمضان صبحي، قائد المنتخب الأولمبي المصري المتوج مؤخراً بلقب بطل أفريقيا تحت 23 سنة والمتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.