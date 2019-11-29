فان دايك يفاجئ مشجعاً قديماً لليفربول في مقر عمله

المصدر: لندن - وكالات

استضاف فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، مشجعاً وفياً له في مركز تدريب النادي «ميلوود»، كي يقابل نجومه المفضلين، ويعيش يوماً تاريخياً لن ينساه في حياته، مع «أسرة» فريقه المفضل. ونشر ليفربول على «تويتر»،، فيديو للمفاجأة السارة التي تلقاها المشجع ديفيد، الذي أصابه الذهول عندما رأى المدافع الهولندي فيرجل فان دايك وهو يزوره في مكان عمله. وفاجأ فان دايك المشجع ديفيد بزيارته في مكان عمله في موقف للسيارات بالمركز التجاري، ومازحه طالباً المساعدة منه بالحصول على عربة تسوق، وسط دهشة كبيرة من الأخير.