هيغواين.. مقاتل لا يعرف الاستسلام

المصدر: إعداد – مجتبى فاروق

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على الرغم من أنه بات خياراً ثالثاً في يوفنتوس، وشارك أساسياً في 5 مرات فقط منذ بداية هذا الموسم، إلا أن المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين، الملقب بالمقاتل، أثبت أنه يستحق اللقب بالفعل، حيث لم يستسلم، وظل ينتهز أية مشاركة لأثبات أنه لا يزال هدافاً من الطراز الأول.

90

انتقال غونزالو هيغواين إلى يوفنتوس قادماً من نابولي بمبلغ قياسي، حينها حيث دفع «السيدة العجوز» 90 مليون يورو للحصول على خدمات المهاجم الأرجنتيني.

190

على الرغم من تسجيله 190 هدفاً، خلال 107 مباريات، إلا أن النادي الملكي ريال مدريد،تخلص من المهاجم الأرجنتيني، حيث تمسكت إدارة الريال حينها، بثنائية رونالدو بنزيمة.

87

حقق غونزالو هيغواين إنجازاً تاريخياً بعد أن سجل 36 هدفاً في الدوري خلال موسم 2015 – 2016، ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم جينو روستي قبل 87 عاماً.

2

غادر يوفنتوس في إعارة مرتين منذ انضمامه إلى «السيدة العجوز»، إلا أنه كان يعود في كل مرة أكثر قوة إصرار على خطف مقعد أساسي في قائمة الفريق المدجج بالنجوم.

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بطاقة

الاسم: غونزالو جيراردو هيغواين

تاريخ الميلاد: 10 – 12 - 1987

مكان الميلاد: بريست - فرنسا

الطول: 186 سم

الخانة: مهاجم

الأندية

ريفر بليت: 2005 - 2006

ريال مدريد: 2007 - 2013

نابولي: 2013 - 2016

يوفنتوس: 2016

ميلان: 2018 «إعارة»

تشيلسي: 2019 «إعارة»

يوفنتوس: 2019 -

إحصاءات الموسم

عدد المباريات: 17

عدد الدقائق: 1063

الأهداف: 5

التمريرات الحاسمة: 5

البطاقات الصفراء: 1

البطاقات الحمراء: 0

محاولات على المرمى: 2.8 في المباراة

دقة التمرير: 79 %

قيادة الهجمات: 3.1 في المباراة

نجم المباراة: 1

نقاط القوة

التمركز في منطقة الجزاء: 95 %

الكرات العكسية: 81 %

قيادة الهجمة: 86 %

إنهاء الهجمة: 94 %

التحكم في الكرة: 88 %

المهام الدفاعية: 73 %

دعم الزملاء: 79.2 %