هبوط شابيكوينسي بعد 3 أعوام من كارثة الطائرة

المصدر: ساو باولو - وكالات

هبط فريق شابيكوينسي إلى دوري الدرجة الثانية البرازيلي لكرة القدم قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم. وتأكد هبوط شابيكوينسي بعد خسارته أمام ضيفه بوتافوغو بهدف دون رد أول من أمس.

ومع هبوط أصحاب المراكز الأربعة الأخيرة في جدول ترتيب الدوري البرازيلي تأكد هبوط شابيكوينسي نظراً لامتلاكه 28 نقطة في المركز قبل الأخير بفارق تسع نقاط عن آخر مراكز الأمان التي يحتلها سييارا الذي يتفوق عليه في إجمالي عدد الانتصارات على مدار الموسم.

وجاء هبوط شابيكوينسي بعد ثلاثة أعوام من الكارثة التي المت به عندما سقطت الطائرة التي كانت تقل الفريق وهو في طريقه لملاقاة أتلتيكو ناسيونال الكولومبي في ذهاب نهائي سودامريكانا، قبيل هبوطها في مطار مدينة مديين الكولومبية بسبب نقص الوقود. وفقد النادي جزءاً كبيراً من فريقه الكروي، حيث لقى 19 لاعباً حتفهم.