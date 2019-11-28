الترايثلون يوصي بتخصيص فئة للمواطنين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اعتمد مجلس إدارة جمعية الإمارات للترايثلون توصية أوصى بموجبها اللجان المنظمة للبطولات والسباقات التي تقام في الدولة بوجوب إضافة فئة خاصة باللاعبين واللاعبات المواطنين، وبجوائز تتناسب وأقرانهم الوافدين والمقيمين من باقي الجنسيات، يأتي ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة والذي انعقد في دبي وتم خلاله اعتماد أجندة الموسم الرياضي 2019 - 2020 بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية خالد عبد الكريم الفهيم ونائبه أحمد جبر الحاج والأمين العام عبد الملك جاني وأسماء يوسف الجناحي، وأحمد الشامسي.