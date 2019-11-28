2000 مشارك في «أبوظبي الكبرى» لصيد الأسماك

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وبرعاية فريق الطيار، انطلقت أمس، أولى جولات بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد والسكل، بتحدي البحارة والنواخذة للبحث عن ناموس السباق الأغلى في الشرق الأوسط بجوائز خيالية، ورسمياً سجلت الجولة الأولى رقماً قياسياً للمشاركين بوصول التسجيل إلى 520 قارباً وما يقارب الـ2000 صياد.