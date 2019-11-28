مونفيس خامس الكبار في «تنس مبادلة»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن منظمو بطولة مبادلة العالمية للتنس عن انضمام المصنف العاشر عالمياً جايل مونفيس، إلى النجوم العالميين المشاركين في نسخة هذا العام من البطولة، ضمن الجهود الحثيثة التي يبذلها القائمون عليها لجذب كبار اللاعبين إلى هذه الفعالية المميزة، وتأكد بانضمام مونفيس إلى البطولة، مشاركة خمسة لاعبين مصنفين ضمن قائمة العشرة الأوائل لرياضة التنس في منافسات النسخة الثانية عشرة من بطولة التنس الرائدة على مستوى الخليج العربي، والتي تنطلق فعالياتها من 19 - 21 ديسمبر المقبل، في مركز التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، ويعود جايل مونفيس، البالغ من العمر 33 عاماً، إلى أبوظبي بعد غياب ثماني سنوات، حيث كانت آخر مشاركة له في العاصمة في ديسمبر عام 2011، لينضم مونفيس إلى قائمة المشاركين في منافسات البطولة والتي تزخر بالعديد من النجوم العالميين، بمن فيهم المصنف الأول عالمياً رافائيل نادال والمصنف الثاني عالمياً نوفاك ديوكوفيتش والمصنف الخامس عالمياً دانييل ميدفيديف، بالإضافة إلى ستيفانوس تسيتسيباس المصنف السادس عالمياً والفائز في نهائيات بطولة الجولة العالمية لمحترفي التنس لعام 2019، وتتضمن قائمة النجوم المشاركين في منافسات البطولة أيضاً اللاعبة الروسية ماريا شارابوفا، الحائزة خمسة ألقاب «إراند سلام»، والتي ستواجه النجمة الصاعدة أماندا أنيسيموفا ضمن مباريات اليوم الأول لفئة السيدات.