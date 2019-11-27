تواصل منافسات «اليوم الوطني» للبولو

المصدر: دبي - فائز بجبوج

حقق فريقا الحبتور للبولو ومنتخب مهرة وبنجاش فوزين كبيرين على كل من فريق غنتوت وجرين غيتس في منافسات اليوم الثاني من بطولة اليوم الوطني، التي تختتم يوم الجمعة المقبل بملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند، وشهد المباراتين رجل الأعمال والقطب النصراوي حميد بن دري وفارس اليبهوني الأمين العام لجمعية الإمارات للبولو ورجل الأعمال راشد الحبتور.

وجاء فوز فريق الحبتور على حساب منافسه القوي فريق غنتوت بنتيجة 3/7، وفي المباراة الثانية نجح فريق منتخب مهرة وبنجاش في تحقيق أول فوز له في البطولة على حساب فريق جرين غيتس وبنتيجة 5/11، ويشهد برنامج اليوم، مباراتين تجمع الأولى بمنتخب مهرة وبنجاش مع فريق غنتوت.

وفي الثانية يلعب فريق الشيخة عالية أمام فريق جرين غيتس، وهما مواجهتان مهمتان تحددان هوية طرفي المباراة الختامية.