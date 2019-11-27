جائزة «أم الإمارات» ومؤتمر رياضة المرأة نوفمبر 2020

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، تنظم أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ومجلس أبوظبي الرياضي جائزة فاطمة بنت مبارك الرياضية والنسخة الخامسة من المؤتمر الدولي لرياضة المرأة خلال الفترة من 13 وحتى 17 نوفمبر 2020.

وتستضيف أبوظبي خلال الحدث 5 أيام من الفعاليات والأنشطة والمبادرات التعليمية الرائدة، بمشاركة رموز رياضية وقادة في المجال ونماذج تجسد القدوة في عالم الرياضة على المستوى العالمي.

وسوف يتم مناقشة مستقبل الرياضة النسائية، وتعزيز حضورها والترويج لها بصورة فعالة، وأشادت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي ونادي العين للسيدات بالدور الريادي لـ«أم الإمارات».

وقالت: «إن شهر نوفمبر المقبل سوف يكون به أسبوعاً لا ينسى في تاريخ رياضة المرأة بالإمارات من خلال دمج حدثين كلاهما غاية في الأهمية، إلى جانب الأنشطة المجتمعية والتعليمية الأخرى، ومثل هذه الأحداث والفعاليات تعكس الدور المهم الذي تقوم به أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.

والمهام التي تنجزها، حيث تقف رياضة المرأة على أعتاب حقبة جديدة، خاصة أن العام الماضي شهد خطوات كبيرة للأمام، والآن هناك تفاؤل كبير بالمستقبل، وفي نوفمبر المقبل سوف يكون هناك تجمع من قادة العالم للاحتفال بالنجاح، والأهم بالطبع هو مواصلة التطور والتقدم، والتعامل بطريقة ناجحة مع كافة القضايا التي تخص الرياضة النسائية.

وتستهدف الجائزة المؤسسات والاتحادات الرياضية عبر 4 فئات هي، التغطية الإعلامية المميزة، المواهب الرياضية صغار وكبار، أفضل مبادرة إبداعية رياضية، وفئة البحوث التطويرية للرياضة النسائية.