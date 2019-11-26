حادث سير يحرم أحمد المنصوري من البطولة العربية

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تعرض أحمد المنصوري نجم منتخب الدراجات وبطل آسيا في السكراتش لإصابة شديدة في كتفه إثر تعرضه لحادث سير، خلال تدريباته استعداداً للبطولة العربية للطريق، التي تنطلق الجمعة المقبل في الإسكندرية، وتطلبت إصابته إجراء عملية جراحية وتركيب شريحتين في مستشفى أم القيوين، وهو ما سيحرمه المشاركة في البطولة وخسارة منتخبنا لأحد عناصره المهمة.

وحــرص عبد النــاصر عمران الشــامسي أمين عام اتحاد الدراجات رئيس لجنــة المنتخبات، وعبــد الكريم الزرعوني المــدير المالي رئيــس اللجنة الفنية، ونجوم المنتخب الوطني للدراجات على زيارة أحمد المنصوري، على الاطمئنان عليه، ودعمه معنوياً، حيث تمنى له الجميع الشفاء العاجل.