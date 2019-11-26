الدوري يعود لشاشة التلفزيون التونسي

المصدر: تونس - صالح قادري

انتظر الجمهور الرياضي التونسي الجولة الثامنة من بطولة الدوري ليشاهد أول من أمس بعض المباريات المنقولة مباشرة على التلفزيون التونسي.

لم يسبق للجمهور الرياضي التونسي أن انتظر كل هذه الفترة الطويلة ليتابع الدوري والسبب في ذلك يعود للخلافات بين الاتحاد التونسي وإدارة التلفزيون التونسي بخصوص قيمة العقد .

واشترط الاتحاد مبلغ 3 ملايين دولار أمريكي، لقاء نقل المباريات لتتدخل وزارة المالية التونسية وتتكفل بتسديد المبلغ المطلوب من الاتحاد التونسي وهكذا سمح للتلفزيون التونسي بتغطية أول من أمس مباريات الجولة الثامنة .